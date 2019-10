Attention peinture fraiche

Une blague circule dans les milieux informatiques : tous les probl√®mes viendraient de l’interface entre la chaise et le clavier. C’est dr√īle, et cela rappelle que l’√™tre humain est faillible, m√™me avec toutes les protections possibles. Ce qui est moins dr√īle, c’est quand la blague est prise au premier degr√© dans un service informatique : l’ennemi, c’est l’utilisateur ! C’est un peu facilement oublier que dans “service informatique”, il y a le mot “service”. Donc, au lieu d’essayer de faire culpabiliser l’utilisateur, je trouve qu’il est plus sain d’essayer de le former, ou au moins de l’informer, en plus de le prot√©ger.

L’informatique se construit sur des composants √©lectroniques incroyablement complexes, assembl√©s au sein de cartes √©lectroniques tout aussi complexes, reli√©es par des r√©seaux informatiques aux infrastructures et aux r√®gles incroyables. L’ensemble est orchestr√© par des logiciels comprenant des millions d’instructions. A tous les niveaux se trouvent des humains sp√©cialistes et dont la formation et l’exp√©rience sont indispensables au bon fonctionnement de ce que l’on appelle l’informatique.

Et au sommet se trouve l’utilisateur.

Et parfois il fait n’importe quoi…

Plut√īt que “Comment survivre √† une cyberattaque ?”, les articles de presse devraient s’intituler : “Comment survivre √† ses utilisateurs ?”. C’est une question √† laquelle je vais essayer de r√©pondre dans ma nouvelle rubrique “S√©curit√© informatique, ne pas en avoir peur“. Petit tour d’horizon :

Les liens piégés :

L’utilisateur de l’outil informatique auquel je pense est humain : il va n√©cessairement cliquer √† un moment ou un autre sur un lien pi√©g√©. C’est in√©luctable. M√™me les meilleurs se font prendre : les raccourcisseurs d’URL masquent les vraies URL, des caract√®res tr√®s semblables (issus d’une langue √©trang√®re) permettent de cr√©er des noms de sites web quasi-identiques aux originaux, le ciblage des victimes devient plus fins (les courriers d’hame√ßonnage ont de moins en moins de fautes), etc. Donc, au lieu de dire √† l’utilisateur “ne cliquez pas sur les liens bizarres”, alors que pour un utilisateur lambda, tous les liens sont bizarres, je pr√©f√®re √©tudier les protections techniques mises en place pour le cas “l’utilisateur a cliqu√© sur un lien pi√©g√©”. Cela fera l’objet d’un billet d√©di√©, √† destination des d√©butants en s√©curit√© informatique, et des utilisateurs non sp√©cialistes mais curieux du sujet.

Les attaques :

Le RSSI est attendu au tournant : √† la premi√®re attaque r√©ussie, tous les regards se tournent vers lui. “ALORS ? Mmmmm… tout √ßa pour √ßa ?”. Le Conseil d’Administration met la pression sur le Directeur G√©n√©ral, le DG se tourne vers son Directeur des donn√©es qui appelle son DSI, lequel convoque le RSSI… Dans une politique de s√©curit√© du syst√®me d’information, on appelle cela la chaine de responsabilit√©. En cas d’attaque r√©ussie (entreprise arr√™t√©e, donn√©es dans la nature…) la pression est √©norme. Je pense que le succ√®s de la s√©rie Chernobyl tient aussi du fait que beaucoup de personnes se reconnaissent dans l’op√©rateur qui re√ßoit des ordres qu’il ressent comme aberrant, jusqu’√† appuyer sur le bon bouton, et d√©clencher la catastrophe. toute la hi√©rarchie le consid√®re comme RESPONSABLE. Et les parapluies sortent tr√®s vite (“je ne peux pas √™tre consid√©r√© comme responsable, je dormais √† ce moment-l√†“).

Pourtant tout le monde conna√ģt la loi de Murphy : “Tout ce qui est susceptible d’aller mal, ira mal”. Une attaque informatique r√©ussie arrivera. Les √©quipes informatiques doivent s’y pr√©parer, et LA HI√ČRARCHIE AUSSI. C’est, de mon point de vue, aussi l’objet d’une PSSI. J’y reviendrai dans un billet d√©di√© (teasing :).

Le lien de confiance :

Combien de fois ai-je pu constater que l’utilisateur n’appelle son service informatique qu’en dernier recours… quand il est vraiment VRAIMENT oblig√©. C’est un probl√®me. D’un c√īt√©, le service informatique, souvent en sous-effectif, pr√©f√®re ne traiter que les cas o√Ļ sa “valeur ajout√©e” prend tout son sens (cas graves, pannes majeures, etc.). De l’autre, l’utilisateur est laiss√© seul face √† son incomp√©tence suppos√©e et d√©veloppe des strat√©gies de contournement face √† une complexit√© toujours plus grande. Il re√ßoit tous les jours des messages de son ordinateur lui indiquant que “Skype souhaite se mettre √† jour”, “la mise √† jour de votre antivirus n√©cessite le red√©marrage de votre poste, merci de cliquer sur OUI TOUT DE SUITE ou sur OUI DANS UNE MINUTE”. Alors, il a parfois envie de hurler “MAIS POURQUOI CA CHANGE TOUT LE TEMPS ?”. Il faut stabiliser le poste de travail, r√©tablir un lien de confiance entre l’utilisateur et son service informatique. C’est aussi pour cela que je suis contre les campagnes de faux phishing o√Ļ le but est de compter combien d’utilisateurs ont cliqu√© sur un lien pi√©g√© forg√© par le service informatique, et HA HA ON VOUS AVAIT DIT DE NE PAS CLIQUER SUR N’IMPORTE QUOI ! L’utilisateur doit avoir confiance en son service informatique, qui n’est pas l√† pour le pi√©ger, mais pour l’aider.

Les mots de passe :

Souvent seule protection √† l’acc√®s aux donn√©es, le mot de passe est le premier concept de s√©curit√© auquel est confront√© l’utilisateur. Quand je me pr√©sente comme RSSI, tout le monde, sans exception, me dit : “Ah, vous allez me demander de changer mon mot de passe ?”. 50 ans que les services informatiques demandent aux utilisateurs de choisir un mot de passe complexe, ET D’EN CHANGER TOUT LE TEMPS… Il faut arr√™ter un peu avec √ßa : plus on demande √† l’utilisateur de changer son mot de passe souvent, plus il va choisir un mot de passe simple. La politique de gestion des mots de passe est la clef d’une politique de s√©curit√©. Celle que je pr√©conise fera l’objet d’un billet d√©di√©, lui aussi destin√© √† l’utilisateur. Je vais tenter de d√©montrer aux lecteurs de ce blog (avocat, magistrat, secr√©taire, autodidacte, et tous les m√©keskidis qui atterrissent par hasard ici) qu’on peut avoir autant de mots de passe complexes que de comptes informatiques actifs ET LES M√ČMORISER (teasing).

Les sauvegardes :

Beaucoup de services informatiques demandent √† leurs utilisateurs de faire des sauvegardes des donn√©es de leurs postes, tout en sachant qu’ils ne le feront pas, ou mal, ou pas assez… C’est le boulot du service informatique de faire les sauvegardes des donn√©es dans les r√®gles de l’art. Ce n’est pas un savoir faire de l’utilisateur. Le pire en la mati√®re √©tant de dire aux utilisateurs : “nous ne sauvegardons pas les donn√©es locales de vos postes de travail, merci de mettre vos donn√©es sur le r√©seau”. Ah oui ? Mais beaucoup d’utilisateurs ont des ordinateurs portables. Qu’on le veuille ou non, les donn√©es importantes SONT EN LOCAL sur les postes de travail. Il faut donc les sauvegarder et investir dans une solution de sauvegarde (partielle ou totale) des donn√©es locales de l’utilisateur. L√† aussi, je vais pr√©senter une solution dans un futur billet de blog, solution destin√©e aux petites structures (cabinets, autoentreprises…) ou aux particuliers.

Vous l’avez compris, les informaticiens doivent survivre aux utilisateurs en les consid√©rant comme des clients d’un service qui doit les former, les encadrer, les prot√©ger, les aider et les encourager. C’est cette difficult√© qui fait la beaut√© de ce m√©tier.