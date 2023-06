La revue Next INpact vit ses derniers instants sauf si

Parmi les rares abonnements payants auxquels j’ai souscrits, celui de Next INpact arrive loin devant : c’est pour moi une revue tenue par des journalistes spécialisés de très haut niveau et particulièrement compétents. C’est aussi la seule revue dont je lis les commentaires publiés sous les articles, car les abonnés partagent une passion commune, celle de l’informatique.

Si j’écris ce billet, c’est parce qu’après 23 années d’existence, la revue risque de disparaître, et que j’ai la chance de pouvoir atteindre quelques milliers d’internautes à travers ce blog, non seulement pour vous encourager à vous abonner à cette revue qui ne vous imposera aucune publicité, mais surtout pour aller voir les financiers de votre entreprise et leur parler de mécénat et défiscalisation :

Nous pouvons être sauvés grâce au soutien des acteurs du numérique, à l’aide de mécénats défiscalisables – le mécénat d’entreprises ouvrant droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don (IR ou IS) dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou 20 000 euros maximum en cas de dépassement de cette limite.

Je reste convaincu que certains souhaiteraient que nous poursuivions notre aventure aussi longtemps que possible. Une fois que la société INpact mediagroup sera fermée, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Si vous souhaitez nous aider, c’est maintenant ou jamais.

Si vous connaissez Bernard Arnaud (ou son conseiller fiscal), ou si vous travaillez dans une entreprise du numérique capable de comprendre les enjeux autour de cette formidable équipe, ne tardez pas.