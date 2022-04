Comment éviter les arnaques sur LeBonCoin

Avant toutes choses, pour déminer le terrain, ce billet n’est sponsorisé par personne (je renvoie les éventuels sponsors de ce blog au 6e paragraphe de ma page contact). Ensuite, l’une des réponses possibles à la question posée dans le titre est “en n’utilisant pas LeBonCoin“, mais du coup, le billet est très court, est devient particulièrement inintéressant.

Comme le fait que j’ai découvert aujourd’hui que le mot “binet” pouvait désigner le bureau d’un membre du personnel (à Polytechnique en tout cas), que bobèche est le nom qui désigne (entre autre) le petit socle des bougies des gâteaux d’anniversaire et que démarrer vient du contraire “d’amarrer” (un bateau)… Pensez-y quand vous démarrez (ou éteignez) votre ordinateur.

Bref (comme disait Kyan Khojandi), revenons à nos moutons (comme disait Michael Kael).

Pour augmenter la puissance de mon radiateur électrique, j’ai cherché sur LeBonCoin une carte graphique GTX 1080 TI d’occasion à prix raisonnable. Le site étant bien fait, j’ai rapidement trouvé tout un tas d’annonces qui me proposait d’atteindre l’objectif d’en devenir l’heureux propriétaire.

Après plusieurs heures (jours?) de comparaisons, j’en suis arrivé à la conclusion que le bon prix était d’environ 400€ prix net vendeur. Mais, à la recherche de la bonne affaire, j’ai d’abord contacté les vendeurs qui en demandaient un prix entre 300€ et 380€.

Au début, j’y suis allé un peu “les yeux fermés”, sachant que je n’avais qu’une contrainte : me faire livrer chez moi. J’ai donc posé la question suivante à chaque vendeur : “Acceptez-vous de m’envoyer (à mes frais) la carte graphique via Mondial Relais (proposé par LeBonCoin) ?”.

J’ai été très vite surpris par les réponses des vendeurs…

Il y a ceux qui m’expliquent que LeBonCoin est un repaire d’arnaqueurs et qu’ils préfèrent passer par un autre service de transport. D’ailleurs, dans la foulée, ils m’expliquent refuser le système de paiement du site LeBonCoin et demandent à être payés autrement.

Il y a ceux qui veulent absolument que je vienne à l’autre bout de la France prendre la marchandise sur le pas de la porte et payer en liquide (venez seul et sans arme avec 350€ en liquide).

Il y a ceux qui m’expliquent que je peux leur faire confiance parce que leur compte a plus de deux ans d’ancienneté et que “bon hein, si j’étais un arnaqueur, ça se saurait”. En plus de l’annonce de la carte graphique, ils ont mis une annonce “fauteuil en osier” à 110€. L’annonce a été publiée 26 mois auparavant.

Il y a ceux qui m’expliquent que la livraison va être géniale, la carte super bien emballée, et la livraison à leur frais.

Il y a ceux qui m’expliquent vendre la vieille carte graphique de leur fils et qui sont pressés de lui faire un cadeau pour son anniversaire. D’où le bas prix, et “merci de payer rapidement”.

Il y a ceux qui vendent une carte graphique GTX 1080 TI FE HS à 220€, et dont je découvre après investigation que FE signifie “Founder Edition” et que HS signifie… “Hors Service” !

Après un petit temps d’adaptation, j’ai lu en détail la procédure recommandée par LeBonCoin : si le vendeur accepte la livraison, la recommandation est de passer par le prestataire choisi par LeBonCoin. Le coût (connu) est supporté par l’acheteur. Donc il n’y a aucune raison pour que le vendeur refuse. Le prix convenu avec le vendeur est payé au site LeBonCoin et est mis de côté. Le vendeur sait que l’acheteur a payé. Le vendeur dispose de plusieurs jours pour emballer son colis et l’envoyer à l’adresse du relais choisi par l’acheteur. S’il ne le fait pas l’acheteur est remboursé intégralement. L’acheteur est prévenu que le vendeur a envoyé le colis. Il peut le suivre jusqu’à réception. Une fois le colis récupéré, le vendeur sait que vous l’avez récupéré et que vous avez quelques jours pour signaler au site LeBonCoin un problème (article non conforme, en panne, etc.). Le service litige client (payant et payé par l’acheteur au moment de l’achat) du site est alors chargé du litige.

En résumé, tout le coût est supporté par l’acheteur (moi) : coût de la livraison, coût du fonctionnement du site, coût du litige. Il n’y a donc aucune raison pour le vendeur de refuser le fonctionnement de base.

J’ai réussi à déjouer plusieurs arnaques assez évidentes, que j’ai signalées au site et dont les annonces et les comptes ont été supprimés rapidement (tant pis pour leurs comptes vieux de plus de deux ans).

J’ai pu faire affaire autour de 400€ avec une personne qui s’est démenée pour que la carte soit bien protégée et soit livrée correctement. Je l’ai remercié et lui ai mis une bonne note, ce qu’il a fait en retour.

Pour résumer et répondre un peu à la question posée en titre de ce billet : vous êtes votre propre piège. Une bonne affaire, cela n’existe pas. Il y a un prix du marché et puis c’est tout. Les vendeurs trop pressés, cela doit vous faire reculer. Les vendeurs qui veulent à tout prix vous faire sortir du système, cela doit vous faire reculer. Les jolies photos, les comptes anciens sans note, les comptes créés la veille, cela doit vous faire réfléchir. Certains arnaqueurs jouent sur votre sens de l’économie en essayant de vous faire miroiter une livraison à leur frais, ou d’éviter de payer le service proposé par le site.

Ne vous faites pas avoir par les arnaqueurs. N’ayez confiance en personne, soyez vigilant. Mais à un moment, il faut prendre des risques, et avoir confiance en sa bonne étoile.

Si vous n’aimez pas ce site, n’y allez pas. Si vous avez eu une mauvaise expérience sur ce site, n’y retournez plus. Mais si vous y allez, restez sur vos gardes.

Vous y arriverez, parce que sur LeBonCoin, personne ne sait que vous êtes un renard.