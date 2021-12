Créer une porte dérobée chez soi

Pour accéder à mon réseau domestique depuis l’extérieur, j’ai mis en place un serveur VPN privé. C’est pratique, cela me permet d’accéder depuis l’extérieur à mes ressources autohébergées (serveur de flux RSS, serveurs de sauvegarde, partages familiaux, etc.) mais aussi de me protéger quand j’utilise un réseau Wifi, lorsque je me déplace avec mon matériel personnel (téléphone, tablette ou ordinateur portable).

Cela m’a permis de fermer tous les ports d’accès que j’avais ouverts sur ma box, sauf bien sûr le port d’accès au serveur VPN.

Mais ce serveur VPN est devenu pour moi un point de défaillance unique (SPOF). Et là, suite à une intervention malheureuse à distance, lors d’une maintenance admin sur ce serveur, j’ai coupé le tunnel VPN. Et pour le relancer, il me fallait… me connecter au serveur via le tunnel VPN. Bref, j’avais scié la branche sur laquelle j’étais assis. Classique.

Cette situation désagréable aurait pu être rapidement résolue si j’avais pu avoir accès à distance à un ordinateur de la maison. Hélas, Mme Zythom était au tribunal en train de défendre un innocent. J’ai donc attendu qu’elle revienne, pour pouvoir prendre le contrôle de son ordinateur (avec AnyDesk) et intervenir par rebond pour accéder à mon serveur VPN et le relancer. N’oubliez pas que je suis trois jours par semaine en télémaison ; je n’aurais pas pu tenir si longtemps sans l’accès à mes flux RSS…

En bon informaticien, je n’aime pas les SPOF mais j’aime hacker mes réseaux, par curiosité bien sûr. J’ai donc eu l’idée de mettre en place une porte dérobée, façon Elliot dans Mr Robot.

A ce stade de mon récit, et comme j’ai déjà eu à faire à la justice pour ce blog, je tiens à mettre en garde mes lecteurs, et à rassurer mes juges : l’auteur de ce blog continuera à respecter les qualités, notamment de conscience, d’impartialité et de réserve, nécessaires au plein accomplissement de sa mission d’expert, fut-il ancien expert judiciaire. La porte dérobée que je vais vous présenter n’est à installer que sur un réseau sur lequel vous disposez de toutes les autorisations du propriétaire dudit réseau. Si vous vivez encore chez vos parents, demandez leur la permission (en expliquant bien tous les risques). Bref, respectez la loi, et si vous avez un doute, abstenez-vous. Ce billet est écrit avec un esprit pédagogique, et avec en tête qu’il peut peut-être sauver les miches de quelques admins… Cette parenthèse est un peu longue, mais elle me paraissait nécessaire pour expliquer le contexte à mes lecteurs magistrats.

Je souhaite donc mettre en place une porte dérobée me permettant d’accéder à une console à distance sur mon réseau personnel pour rebondir sur mes serveurs à moi.

Cahier des charges sommaire : je veux que cette porte dérobée soit discrète pour le reste du monde, et que je sois le seul à pouvoir y accéder. Je ne veux pas faire de redirection de ports sur ma box. Elle doit me permettre de faire un ssh vers un terminal situé au cœur de mon réseau personnel. Personne d’autre que moi ne doit pouvoir y accéder, sauf à disposer de la puissance d’un ordinateur quantique. Elle doit fonctionner 24/7 et donc consommer peu d’énergie.

Voici la solution que j’ai mise en place : un service ssh caché privé Tor sur un Raspberry Pi sous Debian, c’est-à-dire un v3 Onion Hidden Service Stealth for ssh. Procédons par étapes.

Étape 1 : installer Debian sur un Raspberry Pi (ou une VM)

Je ne détaillerai pas cette étape, voici une liste de liens. Attention, Debian pour Raspberry Pi qui s’appelait Raspbian, s’appelle maintenant Raspberry Pi OS.

https://wiki.debian.org/RaspberryPi

https://www.raspberrypi-france.fr/guide/installer-raspbian-raspberry-pi/

Étape 2 : se connecter en ssh sur le serveur mis en place à l’étape 1

Idem : voir par exemple ce tuto https://raspberry-pi.fr/activer-ssh/

L’idée est d’arriver à se connecter au serveur depuis une machine cliente sous GNU/Linux avec la commande suivante :

zythom@Client:~$ ssh pi@ip-serveur pi@Serveur:~$

Étape 3 : se connecter en ssh sans mot de passe

Source : Comment configurer une authentification par clé SSH sur un serveur Linux

L’objectif est de limiter les possibilités de connexion aux seuls comptes clients qui disposent de la clé privée. Si vous disposez déjà d’une paire de clés privée/publique, il vous suffit de placer la clé privée id_rsa dans le répertoire .ssh de votre compte (sans écraser celle qui s’y trouve !) et installer la clé publique sur le serveur avec la commande indiquée à la fin de l’étape 3. Sinon, vous pouvez générer la paire de clés avec la commande suivante :

zythom@Client:~$ ssh-keygen

L’ajout d’une phrase de passe est facultatif. Si vous en entrez une, vous devrez la saisir à chaque fois que vous utiliserez cette clé (à moins que vous utilisiez un logiciel d’agent SSH qui stocke la clé en clair). Je vous recommande d’utiliser une phrase de passe, mais si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d’appuyer sur ENTER pour contourner cette invite.

Your identification has been saved in /home/zythom/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/zythom/.ssh/id_rsa.pub.

Vous disposez désormais d’une clé publique et privée (sur votre machine cliente) que vous allez pouvoir utiliser pour vous authentifier. Je vous recommande de conserver précieusement une copie de ces deux fichiers dans votre Keepass.

L’action suivante consiste à placer la clé publique sur votre serveur afin que vous puissiez utiliser l’authentification par clé pour vous connecter :

zythom@Client:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | \ ssh pi@ip-serveur "mkdir -p ~/.ssh && cat >> \ ~/.ssh/authorized_keys"

Vous devriez pouvoir ensuite vous connecter au serveur en ssh, comme à l’étape 2, sans avoir à entrer de mot de passe lié au compte, mais une phrase de passe liée aux clés.

Étape 4 : Installer Tor sur le serveur et configurer un Hidden Service pour ssh

Sur le serveur, exécutez la commande suivante pour rejoindre le réseau Tor :

pi@Serveur:~$ sudo apt install tor

Toujours sur le serveur, modifiez /etc/tor/torrc en ajoutant les lignes suivantes (j’ai choisi le port 6001 pour éviter le port 22, plus par superstition que pour une raison valable) :

HiddenServiceDir /var/lib/tor/ssh/

HiddenServicePort 6001 127.0.0.1:22

Redémarrez Tor :

pi@Serveur:~$ sudo service tor restart

Vérifiez la création du répertoire /var/lib/tor/ssh

et récupérez le contenu du fichier /var/lib/tor/ssh/hostname

pi@Serveur:~$ sudo cat /var/lib/tor/ssh/hostname 3bjgocu36yuyggl...utbofs7us27gd6gvopwuvlywaodabzsad.onion pi@Serveur:~$

La longue ligne se terminant par .onion est le petit nom de votre serveur sur Tor : je l’appellerai “nom-tor-etape4.onion” dans la suite du billet. Il est d’ores et déjà joignable depuis toute la planète depuis le réseau Tor (voir étape suivante), sans avoir à intervenir sur sa box pour rediriger des ports…

Étape 5 : utiliser Tor pour se connecter en ssh sur votre serveur

Vous avez deux manières de faire :

Soit en utilisant torsocks

zythom@Client:~$ sudo apt install torsocks zythom@Client:~$ torsocks ssh -p 6001 pi@nom-tor-etape4.onion pi@Serveur:~$

Soit en utilisant ncat et les options de ssh (source https://debian-facile.org/doc:reseau:tor)

zythom@Client:~$ sudo apt install ncat zythom@Client:~$ ssh -o VerifyHostKeyDNS=no -o CheckHostIP=no -o IdentitiesOnly=yes -o ProxyCommand="ncat --proxy 127.0.0.1:9050 --proxy-type socks5 %h %p" -p 6001 pi@nom-tor-etape4.onion pi@Serveur:~$

Étape 6 : transformer votre Hidden Service en Hidden Service Stealth

C’est l’étape la plus intéressante. Elle permet d’interdire à toute machine non autorisée d’essayer de se connecter au service ssh de votre serveur caché. Pour cela, vous allez avoir besoin de générer des clés que vous associerez à vos deux machines.

S1) Sur la machine cliente, générez une paire de clés en utilisant l’algorithme x25519 :

zythom@Client:~$ openssl genpkey -algorithm x25519 \ -out toto.prv.pem

S2) Transformez les clés en format base32 :

zythom@Client:~$ sudo apt install basez zythom@Client:~$ cat toto.prv.pem | \ grep -v " PRIVATE KEY" | \ base64pem -d | \ tail --bytes=32 | \ base32 | \ sed 's/=//g' > toto.prv.key zythom@Client:~$ openssl pkey -in toto.prv.pem -pubout | \ grep -v " PUBLIC KEY" | \ base64pem -d | \ tail --bytes=32 | \ base32 | \ sed 's/=//g' > toto.pub.key

S3) affichez la clé publique :

zythom@Client:~$ cat toto.pub.key WWRQ37XF6U6FNWH...VHFK7CH4OX4THEUHC5N75IHA

S4) affichez la clé privée :

zythom@Client:~$ cat toto.prv.key GACZ2JCBS4CBKTPYX...4A6PMQANRDK66NBKGYTFAA

S5) Côté serveur :

Créez un fichier zythom.auth dans le répertoire /var/lib/tor/ssh/authorized_clients

contenant la clé publique du S3) formaté comme suit : descriptor:x25519:clé-du-S3

pi@Serveur:~$ sudo su pi@Serveur:# echo "descriptor:x25519:WWRQ37XF6U6FNWH...VHFK7CH4OX4THEUHC5N75IHA" > /var/lib/tor/ssh/authorized_clients/zythom.auth pi@Serveur:# cd /var/lib/tor/ssh/authorized_clients pi@Serveur:# chown debian-tor.debian-tor zythom.auth pi@Serveur:# chmod 600 zythom.auth pi@Serveur:# service tor restart

S6) Côté client :

Modifiez le fichier /etc/tor/torrc pour y ajouter la ligne suivante :

ClientOnionAuthDir /var/lib/tor/onion_auth

Puis créez le répertoire /var/lib/tor/onion_auth

zythom@Client:~$ sudo su zythom@Client:# cd /var/lib/tor zythom@Client:# mkdir onion_auth zythom@Client:# chown debian-tor.debian-tor onion_auth zythom@Client:# chmod 700 onion_auth

Créez dans ce répertoire onion_auth un fichier zythom.auth_private contenant

adresse-en-onion-sans-le-onion:descriptor:x25519:la-clef-privée-affichée-en-S4

zythom@Client:# cd onion_auth/ zythom@Client:# echo "nom-tor-etape4:descriptor:x25519:GACZ2JCBS4CBKTPYX...4A6PMQANRDK66NBKGYTFAA" > zythom.auth_private zythom@Client:# chown debian-tor.debian-tor zythom.auth_private zythom@Client:# chmod 600 zythom.auth_private zythom@Client:# service tor restart

Étape 7 : utiliser Tor pour se connecter en ssh sur votre serveur

Ce sont les mêmes commandes qu’à l’étape 5, mais qui ne peuvent être exécutées que depuis votre machine cliente :

zythom@Client:~$ torsocks ssh -p 6001 pi@nom-tor-etape4.onion

Ou :

zythom@Client:~$ ssh -o VerifyHostKeyDNS=no -o CheckHostIP=no -o IdentitiesOnly=yes -o ProxyCommand="ncat --proxy 127.0.0.1:9050 --proxy-type socks5 %h %p" -p 6001 pi@nom-tor-etape4.onion

Et voilà. Vous pouvez bien sûr créer des alias pour ces commandes afin de vous faciliter la vie. Amusez-vous bien.